شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة وادى ودجلة و الإنتاج الحربى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى وادى دجلة و الإنتاج الحربى التى جمعت الفريقين على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

وبهذة النتيحة يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر ثمانية مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يقبع الإنتاج الحربى بالمركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 11 نقاط بعد أن خاض 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

ودخل وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى : محمد عبد المنصف،خط الدفاع: اسحاقو يعقوبو، محمود مرعي، ابراهيم ريعو، احمد مجدي

خط الوسط: احمد سعيد، إبراهيم عايش ، محمد خلال، حسام عرفات، كريم الدبيس،خط الهجوم؛ صلاح أمين.

بينما جاء تشكيل الانتاج الحربي على النحو التالي في حراسة المرمى : احمد يحيى،خط الدفاع : على فتحى ، احمد على ، محمد بازوكا ، هانى،خط الوسط : غنام محمد ، محمد يوسف ، محمود رمضان ، عبد الرحمن ،خط الهجوم : مصطفى ، محمد طلعت.







