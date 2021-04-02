شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر يُقيم مأدبة غداء لبعثة الزمالك فى غياب اللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام أيمن مشرفة السفير المصري في الجزائر مأدبة غداء لبعثة نادي الزمالك المتواجدة حاليًا في الجزائر استعدادا لخوض لقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحضر من بعثة نادى الزمالك كلاً من المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي ورئيس البعثة وبعض أفراد الجهازين الإداري والطبي، ولم يتواجد اللاعبون في ظل استعدادات الفريق للقاء الغد أمام بطل الجزائر.

وشهدت مأدبة الغداء حضور كل من المستشار هاني ديمتري نائب السفير المصري ومنة الله سلية دبلوماسية بالسفارة ومحمد علاء السكرتير الثالث ومحمد مصطفي عبد الرءوف المستشار الاعلامي والدكتور ياسر قرني المستشار التجاري والعميد سامح لبيب ملحق الدفاع المصري والعميد وائل رشدي مستشار بالسفارة.

وخاض لاعبو الزمالك، مرانهم الرئيسي اليوم، على ستاد 5 جويلية استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، وركز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، على الجانب البدني في بداية التدريب اليوم، وبعدها خاض الفريق تدريبات بالكرة، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بالكرة من لمسة واحدة.

كما خاض الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد حراس مرمى لزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، وشهد تدريب الحراس تركيزا شديدا من الثلاثي، وحرص أوليفيرا على تدريب الحراس الثلاث على سرعة رد الفعل، والتعامل مع الكرات العرضية، وعقد المدرب البرازيلي جلسة سريعة مع الحراس الثلاث ومنحهم بعض التعليمات خلال التدريب.

وأجرى جهاز الزمالك، تقسيمة بين اللاعبين في منتصف ملعب 5 جويلية تحت قيادة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق، وحرص كارتيرون المدير الفني وأسامة نبية المدرب العام على متابعة التقسيمة التي أقيمت بين اللاعبين وتم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام بطل الجزائر.

وعقب العودة لفندق الإقامة خاض لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية بعدما خاض الفريق تدريبه على ملعب 5 جويلية استعدادا للقاء المولودية غدا.