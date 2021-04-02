شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اتحاد الكرة تخاطب فيفا لمد عملها شهرين بسبب الأولمبياد والدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تجهز اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة خطابا لإرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل مد عمل اللجنة شهرين لتنتهي في سبتمبر بدلا من يوليو المقبل .

ويتضمن الخطاب أن لائحة اتحاد الكرة تتضمن اقامة الانتخابات بعد أولمبياد طوكيو لذا ترغب اللجنة في المد لها حتي بعد انتهاء الأولمبياد لعقد الانتخابات بجانب انتهاء الدوري في 30 سبتمبر المقبل وبناء عليه تصنيف الاندية وتحديد الاندية التي لها حق التصويت بالانتخابات .

وعرض اتحاد الكرة على الأندية فى الاجتماع الأخير ضغط مباريات الدورى العام وإقامة مباريات كأس مصر بدون الدوليين، بهدف إنهاء الموسم الكروى فى أغسطس، إلا أن الأندية رفضت وتمسكت باستمرار الدورى بشكله الطبيعى، وهو ما يجعل هناك احتمالية لاستمرار المسابقة حتى نوفمبر المقبل.