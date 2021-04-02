شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اتحاد الكرة تخاطب فيفا لمد عملها شهرين بسبب الأولمبياد والدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تجهز اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة خطابا لإرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل مد عمل اللجنة شهرين لتنتهي في سبتمبر بدلا من يوليو المقبل .
ويتضمن الخطاب أن لائحة اتحاد الكرة تتضمن اقامة الانتخابات بعد أولمبياد طوكيو لذا ترغب اللجنة في المد لها حتي بعد انتهاء الأولمبياد لعقد الانتخابات بجانب انتهاء الدوري في 30 سبتمبر المقبل وبناء عليه تصنيف الاندية وتحديد الاندية التي لها حق التصويت بالانتخابات .
وعرض اتحاد الكرة على الأندية فى الاجتماع الأخير ضغط مباريات الدورى العام وإقامة مباريات كأس مصر بدون الدوليين، بهدف إنهاء الموسم الكروى فى أغسطس، إلا أن الأندية رفضت وتمسكت باستمرار الدورى بشكله الطبيعى، وهو ما يجعل هناك احتمالية لاستمرار المسابقة حتى نوفمبر المقبل.
ووافق اتحاد الكرة على طلب أندية الدورى الممتاز، وعلى رأسها إنبى، بعدم إقامة مباريات فى مسابقة الدورى خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2021، والتى تشهد مشاركة منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب.
واقترح اتحاد الكرة على الأندية فى الاجتماع الأخير إقامة مباريات الدورى خلال الأولمبياد بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، إلا أن الأندية وعلى رأسها إنبى رفضت بشدة بداعى وجود أكثر من لاعب فى كل ناد بالمنتخب الأولمبى.
فيما طالب عدد كبير من الأندية باستمرار تحمل الاتحاد تكلفة المسحات الطبية استنادا لما حدث الموسم الماضي فى سبيل إقناع الأندية باستكمال ذلك الموسم، وفى المقابل طالب اتحاد كرة القدم الأندية بدفع الرسوم المفروضة قانونا وهى التى تمثل المديونية الأكبر.
أما فيما يتعلق بتكلفة المسحات الطبية وتمثل الجزء الأصغر من مديونيات الأندية فيجب أن تتحملها الأندية تطبيقا للائحة الموضوعة قبل أن يتسلم الاتحاد الحالى المسئولية، وحتى لا يتم اتهام الاتحاد بارتكاب مخالفة من قبل لجان التفتيش عليه.