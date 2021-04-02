شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث عن منتخب خارج تصفيات المونديال لمواجهته وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث اللجنة التى تدير اتحاد الكرة بجانب إدارة المنتخبات الوطنية بالجبلاية، عن أحد المنتخبات الافريقية التى لم تتأهل لتصفيات كأس العالم 2022، حتى تنظم مباراة ودية مع المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فى شهر يونيو وذلك قبل انطلاق التصفيات المونديالية.

ويواجه المنتخب الوطنى صعوبة فى مواجهة أحد المنتخبات التى تشارك فى التصفيات المونديالية بعدما حدد الكاف مواعيد الجولة الأولى بالتصفيات أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو المقبل، حيث سيكون المنتخب المنافس مطالبا بالحضور إلى القاهرة أول يونيو والعودة لبلاده قبل موعد الجولة الأولى بالتصفيات ما يهدد بعدم إقامة المباراة.

واتفقت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى على توقف الدوري في الفترة من 31 مايو حتي 15 يونيو المقبلين استعدادا لتصفيات المونديال .

ويخوض المنتخب مباراة ودية أوائل يونيو المقبل قبل التصفيات المونديالية حيث يبدأ الفراعنة مشوارهم بمواجهة أنجولا وليبيا في يونيو المقبل .





وجاءت مباريات مصر في التصفيات كالتالي:

الفترة من 1 يونيو إلى 15 يونيو: الجولة الأولى أنجولا في القاهرة والثانية ليبيا خارج الأرض.

الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر: الجولة الثالثة الجابون في مصر والرابعة. الجابون خارج مصر

الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر: الجولة الخامسة أنجولا خارج مصر والسادسة ليبيا في مصر.

وفي الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر: ذهاب وإياب المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.

وتأهل منتخب مصر بقيادة حسام البدرى مؤخرا إلى بطولة أمم افريقيا 2022 بالكاميرون بعد تصدر المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة ، وكانت مجموعة مصر تضم كينيا وتوجو وجزر القمر.