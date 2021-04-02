شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد ياسر، لاعب فريق البنك الاهلى، في التدريبات الجماعية للفريق أستعدادا لمباراة وادى دجلة في مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأختتم فريق البنك الأهلي معسكره المغلق فى مدينة السادس أمس عقب الفوز على فريق أكتوبر في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بسباعية، حيث أحرز كل من أحمد علي هاتريك ومحمود قاعود ومحمد المثناني ومحمد كوفي وموسي دياوارا ولكل منهم هدف.

ومنح خالد جلال المدير الفني للفريق راحه سلبية للاعبين لمدة 24 ساعة والعوده من جديد للتدريبات الجماعية غدا السبت أستعدادا لمباراة وادي دجلة الأربعاء المقبل في إفتتاح مباريات الفريق بالدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة دجلة في أولي مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أبريل المقبل،التي سوف تقام على استاد السلام.