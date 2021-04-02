شكرا لقرائتكم خبر عن ليست مهمة مستحيلة.. ماذا يحتاج الزمالك للصعود لدور الثمانية بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل نادي الزمالك تحدياً قوياً عندما يحل ضيفاً على فريق مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يدخل أبناء ميت عقبة اللقاء ولا بديل أمامهم عن الفوز وحصد الثلاث نقاط للإبقاء على حظوظهم في التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال.
حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد،خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة ،خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف، خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.
في مجموعة الزمالك يبدو الأمر صعباً لكنه ليس مستحيلاً، بعد الخسارة من الترجي التونسي ذهاباً وإياباً، وجاء ترتيب مجموعة الزمالك كالتالي:
الترجي التونسي: 10 نقاط
مولودية الجزائر: 8 نقاط
الزمالك: نقطتين
تونجيت: نقطة واحدة
الزمالك أصبح مطالبا بضرورة تحقيق الفوز في مباراتي الجولتين الخامسة أمام مولودية الجزائر والسادسة أمام تونجيث السنغالي، للوصول للنقطة 8، مع خسارة المولودية نفس الجولتين أمام الزمالك والترجي ليتجمد رصيده عند النقطة 8، ولكن سيتأهل الزمالك لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام مولودية الجزائر بعدما سبق التعادل في القاهرة وحال فوز الزمالك في الجزائر.