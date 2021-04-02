شكرا لقرائتكم خبر عن ليست مهمة مستحيلة.. ماذا يحتاج الزمالك للصعود لدور الثمانية بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل نادي الزمالك تحدياً قوياً عندما يحل ضيفاً على فريق مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يدخل أبناء ميت عقبة اللقاء ولا بديل أمامهم عن الفوز وحصد الثلاث نقاط للإبقاء على حظوظهم في التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال.

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد،خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة ،خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف، خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.