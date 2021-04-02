في أول مباراة بعد أزمة القمة.. الزمالك يهزم سبورتنج بدوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تغلب الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 76-64، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة سبورتنج بالإسكندرية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سبورتنج على الزمالك بنتيجة 35-34.

لكن الفريق الأبيض نجح في العودة للمباراة ليفوز بها بفارق 12 نقطة.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث في الترتيب، بينما أصبح رصيد سبورتنج 17 نقطة في المركز الرابع.

تقام هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب، على أن يتم تحديد أصحاب المراكز من الأول للثامن بعد نهاية مرحلة الإياب.

ويلتقي الأول مع الثامن والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس في منافسات دور الثمانية لدوري السوبر للسلة وتقام هذه المواجهات بنظام البلاي أوفس Best of 5.