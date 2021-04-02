أول رد من ليفربول على طلب مصر الرسمي بمشاركة صلاح في الأولمبياد (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مات ماكان رئيس المركز الإعلامي لنادي ليفربول بأن إدارة ناديه لن تتعجل في الرد على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل.

وقال المسئول الإعلامي لليفربول في تصريحاته لـ"يلا كورة" مساء اليوم الجمعة: "إدارتنا (إدارة الإعلامية بالنادي) لم تبلغ بعد بمخاطبات اتحاد الكرة لطلب مشاركة صلاح في الأولمبياد بشكل رسمي، لكن إذا كان اتحاد الكرة المصري أعلن ذلك فبالتأكيد المخاطبة تمت".

وصرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أنهم شرعوا في المخاطبات الرسمية مع ليفربول من أجل طلب مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي الصيف القادم.

وتابع المسئول الإعلامي لليفربول، ردًا على ما إذا كان هناك مجال زمني للرد على اتحاد الكرة: "حتى الآن لا يوجد توقيت محدد للرد على هذا الأمر.. لكن بالتأكيد لا داعي للتعجل، وعندما يتم دراسة الأمر واتخاذ القرار فاتحاد الكرة المصري سيكون أول من يعلم".

وتقام منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 7 أغسطس من الصيف القادم، الأمر الذي سيكون له تأثير على فترة الإعداد بالنسبة لأندية الدوري الانجليزي.

وينطلق الدوري الانجليزي في الموسم المقبل 2021-2022 في 14 أغسطس أي بعد نهاية الأولمبياد بأسبوع واحد.

ويمتلك محمد صلاح تجربة سابقة في الأولمبياد حين لعب مع المنتخب المصري في لندن 2012، وتأهل مع الفريق إلى ربع النهائي، وخسر أمام اليابان بثلاثة أهداف نظيفة.