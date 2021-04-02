دجلة والإنتاج يُعطلان محاولات هروبهما من قاع الدوري بتعادل سلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انتهى اللقاء الذي جمع فريقي وادي دجلة ونظيره الإنتاج الحربي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري WE بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة على مدى شوطيها سيطرة متبادلة على الكرة بين الفريقين دون أي خطورة فعلية على المرمى باستثناء هجمة قادها كريم الدبيس لوادي دجلة من يسار الملعب في الدقيقة 3 أرسلها عرضية داخل منطقة جزاء الإنتاج الحربي ولكن لم تجد من يقابلها من زملائه وأخرى كانت الأخطر في الدقيقة 81 لوادي دجلة بعد وصول ركلة حرة مباشرة تم تنفيذها داخل منطقة جزاء الإنتاج الحربي للاعب دجلة أحمد شريف الذي سددها في المرمى ولكنها ارتطمت أول مرة بالقائم قبل أن ترتد له ويسددها في المرمى ولكن تصدى أحمد يحيى حارس الإنتاج لها.

وبهذا التعادل رفع وادي دجلة رصيده إلى النقطة 13 في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة 11 في المركز 18 ـ الأخير ـ .

ورغم حصول كل فريق منهما على نقطة واحدة من التعادل ولكن لم يتقدم أي منهما سواء وادي دجلة أو الإنتاج الحربي في جدول ترتيب الدوري عما كانا عليه قبل اللقاء.

يُذكر أن مباراة داجلة والإنتاج الحربي اليوم هي الأولى ببطولة الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراتين أمام كينيا وجزر القمر.