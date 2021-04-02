إبراهيم عبدالله يقرر الاستقالة من اللجنة التنفيذية للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قرر إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، الاستقالة من اللجنة، بعد أن خاض فريق كرة السلة بالنادي مباراة بالدوري اليوم الجمعة.

وجاءت تلك الخطوة من إبراهيم عبدالله، اعتراضًا على خوض الفريق مباراة سبورتنج في كرة السلة اليوم، بعدما كان قد اعلن المجلس المقاطعة لحين حسم عقوبات مباراة الأهلي.

وكتب عبدالله عبر حسابه على موقع فيسبوك:" أعتذر عن عدم الاستمرار في مهمتي في اللجنة التنفيذية للزمالك الحبيب".

وأضاف:" أعلنت أمس قرارات مجلس إدارة الزمالك بعدم لعب مباريات دوري السلة، لحين رد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة على تظلم الزمالك".

وتابع:" أبلغنا الجهاز الفني بهذا القرار أمس وأكدنا على القرار قبل المباراة بساعة واحدة ثم فوجئت بإقامة مباراة الفريق أمام سبورتنج ومشاركة الفريق فيها".

وأكمل:" لن أقبل أن يكون الزمالك مظلوما ونترك حقه".

وأتم: " أشكر مجلس إدارة الزمالك الذي يعمل باخلاص من أجل رفعة اسم نادي الزمالك الحبيب، بالتوفيق للزمالك واعتذر عن أي تقصير".