بيان رسمي.. الزمالك يمنح اتحاد السلة "مهلة أخيرة" قبل قرار "حاسم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أعلنت اللجنة المؤقتة لادارة نادي الزمالك مهلة أخيرة للنظر في الطعن المقدم من النادي ضد قرارات اتحاد السلة عقب أحداث مباراة القمة التي جمعته مع الأهلي.

وأصدرت ادارة الزمالك بيانا رسميا أعلنت فيه منحها لاتحاد السلة مهلة أخيرة للمباراة المقبلة وذلك لحسم قرارها من التظلم الذي قدمه نادي الزمالك قبل التصعيد.

وجاء بيان نادي الزمالك الذي نشر عبر موقعه الرسمي كالتالي:

ويؤكد نادي الزمالك أنه التزم بالسفر إلى الإسكندرية للقاء سبورتنج في انتظار قرار من الاتحاد تجاه تظلم الزمالك لكن ذلك لم يحدث، وعلى الرغم من الضغوط الإعلامية والجماهيرية بعدم لعب المباراة إلا أن إدارة النادي والتزاما بمسئولياتها تجاه الرياضة المصرية، ولعدم تصدير أزمة في الوقت الراهن فقد وافقت على استثناء مباراة سبورتنج وخوضها اليوم وذلك للحفاظ على انتظام المسابقة وليس تسليما بسياسة الأمر الواقع.

كما قررت اللجنة منح مهلة أخيرة لاتحاد السلة للمباراة المقبلة؛ وذلك لحسم قرارها من تظلم الزمالك قبل التصعيد، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق النادي وأن كل القرارات واردة عقب المهلة لعودة الحق لأصحابه.

وقد اصدر اتحاد السلة عدة قرارات بعد الغاء مباراة الزمالك والأهلي نظرا لحضور الجماهير في صالة النادي الأييض بميت عقبة، وهي احتساب المباراة لصالح الأهلي، وتوقيع غرامة مالية قدرها 30 الف على الزمالك ونقل مباراة له خارج الأرض، وهذا ما رفضته ادارة الزمالك.