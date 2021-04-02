عبدالحفيظ يوضح حقيقة وجود أزمة في مياه فندق إقامة الأهلي قبل مواجهة المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

نفى مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، وجود أزمة في المياه بفندق إقامة لاعبي الأهلي كما يتردد قبل مباراتهم أمام المريخ السوداني.

وأشار عبدالحفيظ، عبر تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الجمعة، إلى أن إدارة نادي المريخ وفرت كل سُبل الراحة لبعثة الأهلي بجانب تسهيل كل المتطلبات.

ونوه مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أنه كان هناك تنسيق كامل قبل وصول بعثة الأهلي للسودان للاتفاق على كل الترتيبات، موجهاً الشكر في الوقت ذاته لإدارتي المريخ وفندق الإقامة على حسن المعاملة والاستقبال.

وأتم عبد الحفيظ، إلى أن مايحدث ليس بغريب على الشعب السوداني ـ الذي وصفه بـ "الشقيق"في ضوء العلاقة التاريخية بين الأهلي ونادي المريخ.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفاً على نظيره المريخ السوداني عصر يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.