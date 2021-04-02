الزمالك: عدم توثيق عقد سيسيه "شائعة" غير منطقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رد نادي الزمالك على ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول عدم أحقيته في لاعبه المُعار للاتحاد السكندري رزاق سيسيه بسبب عدم توثيق عقده ليصبح لاعباً حراً.

ونشر الموقع الرسمي للزمالك نفياً على لسان أحمد إبراهيم إداري الفريق الأبيض، الذي أكد أن عقد سيسيه موثق ومتاح بالفعل لدى النادي في الوقت الحالي، نافياً ما تردد في أحد البرامج التلفزيونية.

وأشار إبراهيم إلى أن عقد سيسيه مستمر مع الزمالك حتى صيف 2022، نافياً أحقية اللاعب الرحيل في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.

وأنهى إبراهيم بعد أن وصف ناديه القصة برمتها بـ"الشائعة" معلقاً:"ليس منطقياً أن يملك أي شخص داخل نادي الزمالك عقود اللاعبين، حيث تبقى فقط في خزينة خاصة بالفريق الأول".