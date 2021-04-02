مران الأهلي.. الاحتفال بالسولية.. والسفير المصري بالسودان يؤازر اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

خاض فريق الأهلي مرانه الختامي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب فرع الرياضة العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم ، قبل المواجهة المرتقبة غدا السبت أمام فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مواجهة الأهلي أمام نظيره المريخ السوداني، مساء غدا السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم الساعة الثالثة عصر غد السبت، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات، في دوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران الختامي للأهلي، فقرات تدريبية وفنية متنوعة، ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على العديد من الجوانب الخططية والفنية.

ومن جانبه، حرص حسام عيسى، سفير مصر في السودان، على حضور المران الختامي للأهلي، ومؤازرة الفريق، وعقد جلسة مع المهندس خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي ورئيس البعثة، وجدد خلالها التأكيد على جاهزية كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الاحتفال بعيد ميلاد زميلهم في الفريق عمرو السولية، قبل انطلاق المران.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز خارج الأرض لحسم التأهل إلى الدور التالي في البطولة، بعد أن نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد خوض أربع مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.