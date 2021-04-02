مدرب مولودية الجزائر: التعادل يكفينا لكن هدفنا الفوز على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أكد لطفي عمروش، المدرب المساعد لنادي مولودية الجزائر أن الفريق سيلعب للفوز على ضيفه الزمالك المصري عندما يتواجهان غدا السبت، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويحتاج مولودية الجزائر لنقطة واحدة لضمان تأهله لدور الثمانية بالمسابقة، حيث يحتل المركز الثاني بـ8 نقاط متخلفا بنقطتين خلف الترجي التونسي المتصدر الذي حسم بالفعل تأهله للدور القادم، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بنقطتين، ويتذيل تونجيت السنغالي المجموعة الرابعة بنقطة واحدة.

وقال عمروش، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، إن مولودية الجزائر يستعد لمواجهة الزمالك في أفضل الظروف مؤكدا أن الجميع متحمس لتحقيق الهدف المنشود.

وأضاف :"صحيح أن نقطة واحدة تكفينا للتأهل، لكن نحن لن نلعب من أجل التعادل بل سنلعب من أجل الفوز، وأعتقد أن لدينا الإمكانيات التي تسمح لنا بذلك ولعب المباراة الأخيرة أمام الترجي التونسي بكل ارتياح".

وأكد :" نعرف أن الزمالك سيأتي إلى الجزائر من أجل الفوز والإبقاء على حظوظه في التأهل قائمة، لا يجب أن ننسى أنه وصيف بطل النسخة السابقة ويقوده مدرب خبير بالكرة الأفريقية وسبق له التتويج بلقب دوري الأبطال مع نادي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية".

وأشار عمروش، إلى نقاط قوة وضعف الزمالك التي يجب أخذها بعين الاعتبار في مواجهة الغد، مؤكدا أن المدافع نبيل سعدو، والمهاجم سامي فريوي، سيغيبان عن المباراة، الأول بداعي الإصابة، والثاني بسبب العقوبة.

كما أعرب عن أمله في أن ينجح من يعوضهما في تقديم الأداء المطلوب والمساهمة في تقدم الفريق في المسابقة الأفريقية الأغلى، لافتا أن كل الاهتمامات منصبة حاليا على هذه البطولة.