اخبار الرياضه

الامارات | مصدر مسؤول ينفي الاستعانة بصافرة أجنبية لنهائي كأس الخليج العربي

0 نشر
منصور السندي- دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسؤول ينفي الاستعانة بصافرة أجنبية لنهائي كأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مصدر مسؤول لـ"الإمارات اليوم" وجود أي توجه حاليا للاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لقيادة المباراة النهائية في كأس الخليج العربي التي تجمع فريقي شباب الأهلي والنصر يوم الجمعة المقبل.

وتسبب الحديث المتداول في  الأوساط بشأن أن هناك طاقم تحكيم أجنبي سيدير المباراة ردود فعل واسعة في الشارع الرياضي المحلي الذي يعتبر أن الصافرة الإماراتية جديرة بقيادة هذه المباراة.

وتحظى مباراة نهائي كأس الخليج العربي بأهمية كبيرة جدا في الأوساط الرياضية كونها تجمع بين فريقين كبيرين هما النصر وشباب الأهلي فيما أكمل رابطة المحترفين كافة تحضيراتها لإنجاح هذا الحدث الكبير مواصلة للنجاحات الكبيرة التي حققتها في تنظيم مباريات كبيرة.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا