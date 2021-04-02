الامارات | مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح وليفربول في "شهر المصير"

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح وليفربول في "شهر المصير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتظر ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح مواجهات نارية خلال شهر إبريل الجاري الذي يعتبر مصيرياً بالنسبة لـ"الريدز" لاسيما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويبدأ ليفربول الشهر بلقاء أرسنال غداً السبت (23:00 بتوقيت الإمارات) في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخوض معركته الأولى مع ريال مدريد بذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في السادس من إبريل الجاري.

وينتقل بعدها محمد صلاح ورفاقه للقاء أستون فيلا المعزز أيضاً بالنجمين المصريين تريزيغيه وأحمد المحمدي في العاشر من إبريل المقبل.

ويعود ليفربول لمواجهة الإياب مع ريال مدريد في 14 إبريل ليتحدد وقتها مصيره في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض مواجهة ليدز يونايتد لتحسين موقعه على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي في 19 إبريل وينهي الشهر المصيري بملاقاة نيوكاسل في 24 إبريل.

يذكر أن ليفربول فقد أمل المنافسة على البطولات المحلية الإنجيزية، ولم يتبق له سوى المنافسة على لقب دوي أبطال أوروبا فقط، إذ يحتل المركز السابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة مبتعداً عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 25 نقطة.

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