شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلق على تألق لاعبي ليفربول مع منتخبات بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أن تألق البرتغالي ديوجو جوتا وعددا آخر من لاعبي ليفربول مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي الأخير سيعود بالنفع على الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان مهاجم ليفربول ديويجو جوتا قد سجل ثلاثة أهداف في مباراتين مع المنتخب البرتغالي في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتحدث كلوب عن تألق جوتا مع منتخب بلاده، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول قائلًا: «ديوجو يعيش فترة جيدة. لقد كان متألقًا قبل تعرضه للإصابة، وها هو يتألق مجددًا. هذا أحد الأمور المفيدة القليلة في التوقف الدولي من وجهة نظر الأندية! شاكيري ظهر بمستوى جيد مع سويسرا، وسجل وصنع، وتياجو أيضًا قدم أداءً جيدًا في مشاركته مع المنتخب الإسباني في المباراة قبل الأخيرة».

وأضاف: «لقد عادوا وهم معنا الآن، والجيد في الأمر أنهم لم يتعرضوا لإصابات جديدة، وبعضهم تألق بشكل لافت. اسكتلندا لعبت مباريات جيدة، وويلز حققت مفاجأة بالفوز على التشيك، لذا كانت هناك أحداث مثيرة، وكنا نحن هنا نتدرب وننتظر في ليفربول عودة الدوليين. لقد عادوا الآن، والجميع سيتدربون بقوة».

ويلتقي ليفربول مع نظيره أرسنال في التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، مقابل 42 في رصيد أرسنال وذلك قبل 9 جولات على نهاية الموسم.