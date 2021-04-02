شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد ثلاثي يوفنتوس من مباراة تورينو.. وأنباء عن استمرار الإيقاف لمواجهة نابولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية، إن مسؤولو يوفنتوس الإيطالى يدرسون تغليظ عقوبة اللاعبين الثلاثة المخالفين لبروتوكول مكافحة فيروس كورونا في إيطاليا، حيث نظم ويستون ماكيني، لاعب وسط يوفنتوس، حفلا في منزله، وكسر بذلك القواعد التي تمنع تنظيم حفلات خاصة في إيطاليا.

وعندما وصلت الشرطة، وجدت 3 لاعبين من يوفنتوس، وهم: ماكيني وباولو ديبالا وآرثر ميلو، مع أصدقاء آخرين.

وقالت تقارير إيطالية، أمس الخميس، إن يوفنتوس ينوي إيقاف اللاعبين الثلاثة في ديربي تورينو، يوم السبت، ووفقا للصحيفة الإيطالية، فإن قرار تغريم اللاعبين الثلاثة وإيقافهم عن مباراة تورينو حسم بالفعل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مسؤولي يوفنتوس يخططون لتغليظ العقوبة بمد فترة إيقاف الثلاثي إلى مباراة نابولي المقرر لها، الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من الدوري.