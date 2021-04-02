شكرا لقرائتكم خبر عن مولر: غياب ليفاندوفسكى تحد لنا.. والفوز على لايبزيج يقربنا من البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد توماس مولر لاعب خط وسط بايرن ميونخ، أن الفريق مستعد للمواجهة المرتقبة أمام أقرب منافسيه لايبزيج، غدا السبت، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، رغم غياب الهداف روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف بايرن.

وقال مولر في تصريحات نشرها موقع نادي بايرن ميونخ على الإنترنت اليوم الجمعة: «لا يكون الأمر سهلا عندما يغيب أفضل هداف لدينا ومثل هذه الشخصية الرائعة. ولكن هذا هو التحدي في العمل الاحترافي ولا شيء جديد في ذلك».

وأضاف «لا يزال لدينا خيارات هجومية جيدة للغاية وتنوع في التشكيل، بايرن لا يمتلك فقط لاعبا واحدا يتمتع بكفاءة عالية، وإنما لديه العديد».

ويغيب ليفاندوفسكي عن مباراة الغد إثر تعرضه لإصابة في الركبة يوم الأحد الماضي خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب البولندي على منتخب أندورا 3 / صفر ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويبتعد ليفاندوفسكي، الذي يتصدر قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 35 هدفا، عن الملاعب لأربعة أسابيع وسيغيب أيضا عن صفوف بايرن في مباراتيه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقبل مواجهة الغد، يحتل بايرن ميونخ حامل اللقب صدارة البوندسليجا بفارق أربع نقاط أمام لايبزيج صاحب المركز الثاني.

وأوضح مولر: «إذا حققنا الفوز، سيشكل ذلك مؤشرا واضحا لطريقنا نحو اللقب».