شكرا لقرائتكم خبر عن توماس توخيل يحصد جائزة أفضل مدرب فى الدوري الإنجليزي لشهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، اليوم الجمعة، عن المدرب الفائز بجائزة الأفضل بالمسابقة عن شهر مارس الماضى.

وأعلن الحساب الرسمي لبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، هو من حصد الجائزة.

وكان ينافس توخيل على الجائزة، كل من:

أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد- بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي- جراهام بوتر مدرب برايتون.

يذكر أن بيب جوارديولا، حصد الجائزة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر شهرين.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، يليه مانشستر يونايتد بـ 57 نقطة، ثم ليستر بـ 56 نقطة، وتشيلسي بـ 51 نقطة.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة، الفائز بجائزة أفضل لاعب بالبطولة عن شهر مارس الماضى، وأعلن الحساب الرسمي للبريميرليج، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن كيليتشي إيهيناتشو نجم ليستر سيتي، من حصد الجائزة.

كان إيهيناتشو ينافس على الجائزة كلا من

أندرياس كريستنسن لاعب تشيلسي- لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد- رياض محرز لاعب مانشستر سيتي- هاري كين لاعب توتنهام- إيلان ميسيلر لاعب ليدز يونايتد- لياندرو تروسارد لاعب برايتون- جيسي لينجارد لاعب وست هام يونايتد.

يذكر أن إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي، حصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر شهرين.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، ويليه مانشستر يونايتد بـ57 نقطة، ثم ليستر سيتي بـ 56 نقطة، وتشيلسي بـ 51 نقطة.