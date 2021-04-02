شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لاتحاد السلة: أمامكم مهلة أخيرة قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، منح الاتحاد المصري لكرة السلة مهلة أخيرة؛ وذلك للنظر في الطعن المقدم من نادى الزمالك ضد القرارات التي أعلنها اتحاد السلة عقب أحداث مباراة الزمالك والأهلى الأخيرة.

يؤكد نادى الزمالك من خلال موقعه الرسمى، أنه التزم بالسفر إلى الإسكندرية للقاء سبورتنج فى انتظار قرار من الاتحاد تجاه تظلم الزمالك، لكن ذلك لم يحدث، وعلى الرغم من الضغوط الإعلامية والجماهيرية بعدم لعب المباراة إلا أن إدارة النادي والتزاما بمسئولياتها تجاه الرياضة المصرية، ولعدم تصدير أزمة فى الوقت الراهن فقد وافقت على استثناء مباراة سبورتنج وخوضها اليوم، وذلك للحفاظ على انتظام المسابقة وليس تسليما بسياسة الأمر الواقع.

كما قررت اللجنة منح مهلة أخيرة لاتحاد السلة للمباراة المقبلة؛ وذلك لحسم قرارها من تظلم الزمالك قبل التصعيد، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق النادي وأن كل القرارات واردة عقب المهلة لعودة الحق لأصحابه.

اتحاد كرة السلة قرر احتساب فوز الأهلى على الزمالك فى المبارة التى تم إلغاؤها الاثنين الماضى، بسبب حضور الجماهيرى، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.

وكان مراقب مباراة الأهلى والزمالك، ألغى المباراة بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة.

بدأت الأزمة عندما تواجد لاعبى الأهلى والزمالك فى صالة المباراة لخوض عملية الإحماء، ولكن رفض لاعبو الفريق الأحمر خوض المباراة بسبب حضور الجماهير، رغم قرار اتحاد اللعبة إقامة المباريات بدون جماهير.

واشترط فريق الأهلى خروج شيكابالا ويوسف أوباما، وحازم إمام لاعبى فريق الكرة بالزمالك من صالة المباراة بعد خروج الجمهور، وهو ما رفضه اللاعبون، وبقى الوضع كما هو عليه حتى تم اتخاذ قرار نهائى.