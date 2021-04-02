شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة المريخ فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع نظيره المريخ السودانى، غدا السبت الثالثة عصرا، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يقام بالسودان، ضمن مباريات المجموعة الأولى من مجموعات البطولة.

ترتيب مجموعة الأهلى

يقع الأهلى فى المجموعة الأولى بجانب كل من فيتا كلوب، وسيمبا التنزانى، والمريخ السودانى، ويحتل سيمبا الترتيب الأول فى المجموعة برصيد 10 نقاط، جمعهما من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى واحدة، بينما يأتى الأهلى فى الوصافة برصيد 7 نقاط، بعد أن فاز فى مباراتين، و تعادل فى واحدة، وخسر مثلها.

وفى المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط، بعد أن فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها، وخسر مباراتين، ويتذيل المريخ جدول المجموعة حيث يحل رابعا بالتعادل فى واحدة والخسارة فى 3 مباريات.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل التأهل رسمياً لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ومن المقرر أن يستضيف الاهلى سيمبا التنزاني يوم 9 أبريل الجاري في ختام دور المجموعات.