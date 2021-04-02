شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد عمرو السولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية، لاعب الفريق قبل المران الذي أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب فرع الرياضة العسكرى بالخرطوم؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني في دورى أبطال إفريقيا.
وقدم اللاعبون والجهاز الفني التهنئة للاعب، قبل أن يخوض الفريق مرانه اليوم استعدادا للمباراة المقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء في الثالثة عصر غد السبت.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المريخ غدا، وحسم التأهل إلى الدور التالي في البطولة، بعد أن نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد خوض أربع مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا
ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، ،في مباراة الغد أمام المريخ، بينما يرتدي بطل السودان طاقما من اللون الأصفر بالكامل، وفقا لما اسفر عنه الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، والذي عقد اليوم في مقر اتحاد كرة القدم السوداني بالخرطوم.