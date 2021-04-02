شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد عمرو السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية، لاعب الفريق قبل المران الذي أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب فرع الرياضة العسكرى بالخرطوم؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني في دورى أبطال إفريقيا.

وقدم اللاعبون والجهاز الفني التهنئة للاعب، قبل أن يخوض الفريق مرانه اليوم استعدادا للمباراة المقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء في الثالثة عصر غد السبت.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المريخ غدا، وحسم التأهل إلى الدور التالي في البطولة، بعد أن نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد خوض أربع مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، ،في مباراة الغد أمام المريخ، بينما يرتدي بطل السودان طاقما من اللون الأصفر بالكامل، وفقا لما اسفر عنه الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، والذي عقد اليوم في مقر اتحاد كرة القدم السوداني بالخرطوم.