شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى السودان يؤازر الأهلى بالمران الختامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان، على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الجمعة، قبل المواجهة المرتقبة غدا، أمام المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص السفير على مؤازرة الأهلي خلال المران، وعقد جلسة مع المهندس خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي ورئيس البعثة، وجدد التأكيد على جاهزية كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

واختتم الأهلي تدريباته اليوم على ملعب فرع الرياضة العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم، في ظل انشغال ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي يستضيف المباراة بإقامة لقاء الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا اليوم في نفس التوقيت.

ويدخل الأهلي مباراة المريخ غدا، وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، فى مباراة الغد أمام المريخ، بينما يرتدي بطل السودان طاقما من اللون الأصفر بالكامل، وفقا لما اسفر عنه الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، والذى عقد اليوم في مقر اتحاد كرة القدم السوداني بالخرطوم.