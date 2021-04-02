السفير المصرى فى السودان يؤازر الأهلى بالمران الختامى

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى السودان يؤازر الأهلى بالمران الختامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان، على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الجمعة، قبل المواجهة المرتقبة غدا، أمام المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وحرص السفير على مؤازرة الأهلي خلال المران، وعقد جلسة مع المهندس خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي ورئيس البعثة، وجدد التأكيد على جاهزية كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.
واختتم الأهلي تدريباته اليوم على ملعب فرع الرياضة العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم، في ظل انشغال ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي يستضيف المباراة بإقامة لقاء الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا اليوم في نفس التوقيت.
ويدخل الأهلي مباراة المريخ غدا، وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.
ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، فى مباراة الغد أمام المريخ، بينما يرتدي بطل السودان طاقما من اللون الأصفر بالكامل، وفقا لما اسفر عنه الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، والذى عقد اليوم في مقر اتحاد كرة القدم السوداني بالخرطوم.