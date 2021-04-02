معلومة رياضية.. حسام عاشور أصغر كابتن فى تاريخ الأهلى

القاهرة - سامية سيد - لا يختلف اثنان على التاريخ الكبير الذى قدمه حسام عاشور مع النادى الأهلى قبل رحيله العام الماضى عن القلعة الحمراء لينضم إلى صفوف الاتحاد السكندرى، وذلك بعدما حطم الكثير من الأرقام القياسية سواء في البطولات أو ارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر، ليصبح أصغر كابتن في تاريخ النادي الأهلي.

وشارك عاشور فى أكثر من 511 مباراة مع النادي الأهلي، واتفق جميع المدربين الذين تعاقبوا على قيادة القلعة الحمراء على الثقة فيه والدفع به أساسيا، غير أن عاشور واجه حظًا سيئًا مع المنتخب الوطني، حيث عانى من التجاهل طوال سنوات لعبه بالأهلي.

وخلال تواجده بالأهلي ضرب حسام عاشور مثالا في الخلق والالتزام، فضلًا عن تربعه على عرش اللاعبين الأكثر تتويجًا بالبطولات فى الأهلى، خاصة فى مصر عامة، حيث نجح فى التتويج بـ34 بطولة ليتوج مسيرة بدأت منذ 20 عاما مع الأهلي ولا تزال مستمرة.

حسام عاشور كان نادر التهديف فلم يسجل سوى ثلاثة أهداف فقط فى مسابقة الدورى، البداية فى أسمنت أسيوط بملعبه 2006، ثم هدف فى شباك الإسماعيلى 2007، وأخيرًا قذيفة فى شباك طلائع الجيش 2010، حسام عاشور أصغر لاعب يقتحم نادى المائة مباراة فى بطولة أفريقيا، وذلك يوم 8 مارس 2014، وشارك لأول مرة فى مباراة أفريقية مع الأهلى أمام أياكس كيب تاون فى يوليو 2005، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شىء.

حسام عاشور أحد أصغر من ارتدى شارة كابتن الفريق فى الأهلى عندما حملها بدلا من أسامة حسنى الذى تم استبداله بين شوطى المباراة أمام اتحاد الشرطة 2010 قبل أن يتمم عامه الرابع والعشرين لمدة ربع ساعة حتى نزول أحمد بلال.