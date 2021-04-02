شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يؤكد عودة فيرمينو قبل مواجهة ريال مدريد.. وغموض موقف الرباعى المصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، عودة روبرتو فيرمينو عقب تعافيه من الإصابة، وغياب جوردان هندرسون عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.



وكان فيرمينو قد غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة للريدز، لكنه سيكون متاحا لمواجهة آرسنال المقررة غدا السبت في البريميرليج،فى ظل التألق الكبير واللحظات الجيدة التي يعيشها ديوجو جوتا، الذي سجل ثلاثة أهداف مع منتخب بلاده في المباريات الدولية الأخيرة، قد تغلق الباب أمام عودة فيرمينو خلال المباراة المهمة والمرتقبة امام ريال مدريد.



ولم يتمكن كلوب من تحديد موعد عودة هندرسون أو فيرجيل فان دايك، وقال:«لا أعلم متى سيعود جوردان، أعتقد أنه سيعود للتدرب معنا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، ونفس الأمر بالنسبة لفان دايك الذى يسير نحو التعافى بشكل جيد».



وينضم هندرسون إلى جو جوميز وجويل ماتيب وفان دايك إلى قائمة الغائبين عن معركة ربع النهائي التي ستبدأ على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم الثلاثاء قبل أسبوع من لقاء العودة على أنفيلد