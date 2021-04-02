شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة آرسنال يتحدث لـ«المصري اليوم» عن مواجهة ليفربول والجانرز ونصحية لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أيان رايت أسطورة فريق آرسنال ومنتخب إنجلترا السابق عن المواجهة الهامة والمُرتقبة والتي ستجمع آرسنال بنظيره ليفربول، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين مساء السبت.

ويستضيف ملعب الإمارات القمة المٌرتقبة بين الجانرز والريدز، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

وقال رايت في تصريحات خاصة إلى صحيفة «المصري اليوم» الجمعة: «بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة على الفريقين، آرسنال يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، ولاكازيت على سبيل المثال مهاجم خطير للغاية. عادة ما يمنحنا اللعب على أرضنا أفضلية في الفوز، ولكن الوضع مختلف في ظل الظروف الحالية».

أضاف: «على الجانب الآخر ليفربول لا يُقدم مستوى جيد على الاطلاق في الموسم الجاري، وهذا راجع لعدم تدعيم صفوفه بالشكل المطلوب قبل انطلاق الموسم، ولا ننسى أيضًا الإصابات المتتالية التي ضربة الفريق في الفترة الأخيرة، لقد اثرت كذلك على النتائج».

تابع صاحب الـ 57 عامًا: «لا يُمكن الحفاظ على لقب الدوري الممتاز في ظل إصابة خط دفاعك بالكامل، هذا الأمر لا يُمكن أن يحدث، لذلك أتوقع فوز آرسنال بهذا اللقاء، كلا الفريقين متشابهان في جدول ترتيب البطولة، لذلك يجب على جميع اللاعبين أن يكونوا في كامل جاهزيتهم لخوض هذه المواجهة».

وعن سر تراجع آرسنال أوضح رايت قائلاً: «لقد كانت السنوات العشرة الأخيرة تدعو للإحباط. وأعتقد أن السبب وراء ذلك يتمثل في عدم إبرام تعاقدات جيدة، حيث كانت الصفقات التي عقدها النادي سيئة للغاية. إنك تحصل على اللاعبين بطريقتين: إما من خلال تصعيد اللاعبين الشباب من أكاديمية الناشئين بالنادي، أو شراء اللاعبين من الخارج. ولم يكن لدينا المال الكافي لشراء لاعبين جيدين خلال هذه المرحلة الانتقالية».

واصل حديثه قائلًا: «مع الأسف الشديد النادي حاليًا لم يعد كما كان في السابق، النادي بأكمله كان له قيم مختلفة، لكن الأمر تحول إلى عمل تجاري بحت الآن، وهذا الأمر أثر على فريق الكرة كثيرًا».

إيان رايت

وتطرق رايت للحديث عن مصير النجم الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول قائلًا: «سأقول لصلاح أنت فعلت الكثير مع ليفربول في أوقات كثيرة ولكن إذا أتيحت لك فرصة الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد فلما لا، لقد حققت مع ليفربول الكثير من البطولات الهامة وعليك خوض تجربة جديدة».



ويعد رايت من أساطير كرة القدم الإنجليزية، حيث تألق بقميص كريستال بالاس واستطاع المشاركة في 225 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 90 هدفًا، بعدها رحل إلى ملعب "هايبري"، وأبدع بقميص آرسنال ونجح في تسجيل 128 هدفاً خلال 221 مباراة خاضها مع الجانرز، ثم خاض تجربة قصيرة مع وست هام يونايتد لم يُكتب لها النجاح، حيث شارك في 22 مباراة استطاع خلالها تسجيل 9 أهداف.

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وعلى المستوى الدولي شارك رايت مع المنتخب الإنجليزي المُلقب "بالأسود الثلاثة" في 33 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف.