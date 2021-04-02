شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح وكين يتصدران القائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، يقود فريقه ليفربول السبت الموافق 3 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي، أمام أرسنال على ضمن منافسات الجولة 30 من عمر البريميرليج.

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً بالتساوى مع هارى كين و بفارق هدف وحيد عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد

يأتي في المركز الثالث برونو فيرنانديز 16 هدفاً لاعب مانشستر يونايتد و يحل كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون رابعاً برصيد 14 هدفا ثم اللاعب الكوري سون مهاجم توتنهام هوتسبير، وباتريك بامفورد نجم ليدز يونايتد، برصيد 13 هدفا لكل منهما.

وعانى ليفربول كثيرا هذا الموسم على أنفيلد وخسر آخر ست مباريات متتالية بالبريميرليج به، الآن يخرج إلى الذئاب وعينه على ثلاث نقاط لإنقاذ موسمه السيئ جدا.