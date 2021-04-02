شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: مواجهة أرسنال حاسمة.. وليس لدينا الكثير من النقاط لنهدرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، إن الفريق ليس الكثير من النقاط لإهدارها بعد الآن، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للريدز أمام ليفربول ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي: «ليس لدينا الكثير من النقاط لنهدرها بعد الآن، لكن لدينا برنامج مباريات صعب، ليس فقط في الدوري الإنجليزي ولكن في دوري أبطال أوروبا أيضا».

وتابع كلوب: «لدينا حصة تدريبية واحدة لجمع كل الأفكار مرة أخرى وهذا تحد لكننا معتادون عليه. من يلعب خارج أرضه في أرسنال يجب ألا يتوقع حصوله على النقاط بالفعل، ولن نتردد، سنذهب فقط ونأمل أن نتمكن من الفوز غدا السبت، ستكون مباراة بمثابة تحدٍ للفرق بعد فترة التوقف الدولي، مع عودة اللاعبين من منتخب بلادهم بعد أن لعبوا مع أنظمة وخطط مختلفة للمباريات».

وقال كلوب: «علينا خوض معركة مناسبة هناك والدفاع على أعلى مستوى لدينا، وإذا فعلنا ذلك فلدينا فرصة».

ويستعد ليفربول بعدها لمواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا,

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 46 نقطة مقابل 42 لأرسنال قبل 9 جولات على نهاية الموسم.