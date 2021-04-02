شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشدد على الإجراءات الاحترازية قبل مواجهة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه شدد في الاجتماع الفني لمباراة المولودية الجزائري والذي عقد اليوم على الإجراءات الاحترازية، وضرورة تعقيم عرف الملابس قبل المباراة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أنه ستكون هناك إجراءات احترازية على أعلى مستوى في مباراة الغد بين الزمالك والمولودية.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان لاعبو الفريق قد خاضوا تدريبات استشفائية بعد الوصول لفندق الإقامة بالجزائر، بعدما خاض الفريق تدريبه على ملعب 5 جويلية استعدادا للقاء المولودية غدا.