شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصلي الجمعة بفندق الإقامة في الدار البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز صلاة الجمعة بمقر فندق إقامتها في مدينة الدار البيضاء استعدادًا لمواجهة نظيره نادي الرجاء المغربي في إطار لقاءات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأدت البعثة الصلاة بإحدى القاعات الخاصة التي وفرتها إدارة البعثة وخطب أحد أفرادها وأم الصلاة.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نادي الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد على استاد محمد الخامس بكازابلانكا في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويتصدر بيراميدز قمة مجموعته بدور المجموعات برصيد 6 نقاط من انتصارين أمام نكانا الزامبي ونامونجو التنزاني.