شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتراجع ويُبدى مرونة فى مفاوضات تجديد عقد دوناروما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي عن تطور جديد بشأن مفاوضات تجديد عقد جيانلويجي دوناروما حارس ميلان حيث ينتهي عقد دوناروما مع ميلان في الصيف المقبل ولم يتفق الطرفان حتى الآن على تفاصيل العقد الجديد.

ووفقًا للموقع الإيطالي فإن عرض ميلان الأخير لـ«دوناروما» يتضمن حصوله على راتب سنوي قدره 7 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت بقيمة مليون يورو نظير التجديد لمدة 5 سنوات.

أما مينو رايولا وكيل «دوناروما» فيريد رفع الراتب السنوي إلى 10 ملايين يورو بالإضافة إلى متغيرات تتراوح بين مليون ومليوني يورو وأن تكون مدة العقد عامًا واحدًا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ميلان بات منفتحًا للتوصل إلى حل وسط من خلال الموافقة على عقد لمدة عامين فقط.