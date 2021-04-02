شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يحدد 120 مليون يورو للاستغناء عن لوكاكو .. و6 لاعبين مهددين بالرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع مسؤولو إنتر ميلان سعرا للبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق، تمهيدا لرحيله في الصيف المقبل، وكشفت صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، أن إنتر مجبر على بيع لاعب أو اثنين من أفضل نجومه خلال الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن شركة سونينج، مالكة إنتر ستحصل على قرض مالي لتسيير أعمال نيراتزوري حتى نهاية الموسم، ثم ستكون مجبرة على حصد الأموال من خلال بيع نجوم الفريق، وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هناك أكثر من لاعب مهدد بالرحيل، لكن إنتر لم يحدد حتى الآن سوى سعر لوكاكو.

وذكرت أن إنتر يريد الحصول على 120 مليون يورو للتخلي عن لوكاكو، والأخير يحظى باهتمام برشلونة ومانشستر سيتي، وقالت الصحيفة إن اللاعبين الآخرين المهددين بالرحيل في إنتر، هم: نيكولو باريلا وستيفان دي فري وأليساندرو باستوني ومارسيلو بروزوفيتش وكريستيان إريكسن وميلان سكرينيار.