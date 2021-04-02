شكرا لقرائتكم خبر عن المربع الذهبي لـ «بلاي أوف» الصالات ينطلق غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعلنت لجنة كرة قدم الصالات عن برمجة مباريات المربع الذهبي لـ«بلاي أوف» الدوري فور نهاية دور المجموعات، ويلتقي الظفرة مع البطائح، والنصر مع شباب الأهلي يوم غد السبت في الذهاب، ويوم الاثنين في مواجهتي الإياب.

أعرب عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن سعادته بالنجاح اللافت والتنافس المثير الذي تحقق في دور المجموعات «من بلاي أوف» دوري كرة الصالات وقال: سعادتنا كبيرة بتأهل النصر والبطائح والظفرة وشباب، وهي من فرق البطولات والصعود إلى منصات التتويج ليس غريب على أي منها.

وتابع: إذا كانت الفرق قد أبدعت في ميدان التنافس الشريف فهناك جنود مجهولين خلف هذا التميز والإبداع وعلى رأسهم تحكيم كرة الصالات، حيث وصلتنا إشادة من الفرق ومن القائمين على أمر التحكيم من مختلف الجهات، وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة كون أهل وأصحاب لعبة جماعية يشيدون بالتحكيم، ونحن بدورنا نوجه الشكر إلى جميع الحكام وشكرنا الخاص إلى عبدالله الشحي عضو اللجنة والمدير الفني لحكام كرة الصالات. وأضاف: كرة الصالات بخير وتسير في الاتجاه الصحيح من خلال تكاتف الجهود مابين أضلاع اللعبة متمثلة في مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة من حيث الرعاية والمتابعة والاهتمام، واللجـنة التنفيذية التي تبذل جهوداً كبيرة في النواحي التنظيمــــية والإداريــــــة، والفـــرق المنضوية تحت لواء اللعبة.

تعاون كبير

ومن جانبه، توجه عبدالله الشحي المدير الفني لحكام كرة الصالات بالشكر إلى عبدالملك جاني لإشادته المتواصلة بمستوى التحكيم وأعرب عن سعادته بالتعاون الكبير من الأندية واللاعبين والمدربين والمشرفين ومديري وإداريي الفرق وقال: نحن نجسد لعبة الأسرة الواحدة على أرض الواقع وإجماع أبناء اللعبة على الإشادة بالتحكيم يحملنا مسؤولية أكبر وثقتنا في حكامنا كبيرة في تقديم الأفضل في الفترة المقبلة وسنعمل على تطوير الأداء بصورة أكبر بعقد الدورات وورش العمل وتأهيل الحكام والعمل على زيادة العدد في المستقبل بفضل دعم وجهود مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم واللجنة التنفيذية للعبة.