شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة، مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بما فيها المنتخب الوطني، حيث يتواجد الفراعنة ضمن المجموعة السادسة بجوار منتخبات أنجولا والجابون وليبيا، حيث يقام دور المجموعات بأكمله خلال أربعة أشهر فقط.

ويتأهل أصحاب الصدارة في العشرة مجموعات حيث تُجرى قرعة وتقام خمس مباريات ليتأهل خمسة منتخبات للمونديال الذي يقام في قطر العام المقبل 2022.



مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم

وجاءت المواعيد التي أعلنها كاف كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وأنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

الجولة الثانية: الجابون ومصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

الجولة الثالثة: مصر وليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

الجولة الرابعة: ليبيا ومصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.

الجولة الخامسة: أنجولا ومصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.

الجولة السادسة: مصر والجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل لبطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا، وقد خرج من الدور الأول بعد الخسارة من منتخبات المجموعة الأولى التي ضمت روسيا وأوروجواي والسعودية.