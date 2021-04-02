شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مشاهد مران الزمالك الأخير بالجزائر.. شيكا وشيفو يحملان الكور "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أبرز مشاهد المران الأخير للفريق الأبيض استعدادا للقاء مولودية الجزائر، المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن أبرز المشاهد كانت حمل الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي لشنطة الكور الخاصة بالتدريب، كما وضح التركيز الشديد على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون ومعاونه أسامة نبيه المدرب العام.

وخاض لاعبو الزمالك، مرانهم الرئيسي على ستاد 5 جويلية استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، وركز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، على الجانب البدني في بداية التدريب اليوم، وبعدها خاض الفريق تدريبات بالكرة، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بالكرة من لمسة واحدة.

كما خاض الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد حراس مرمى لزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، وشهد تدريب الحراس تركيزا شديدا من الثلاثي، وحرص أوليفيرا على تدريب الحراس الثلاث على سرعة رد الفعل، والتعامل مع الكرات العرضية، وعقد المدرب البرازيلي جلسة سريعة مع الحراس الثلاث ومنحهم بعض التعليمات خلال التدريب.

وأجرى جهاز الزمالك، تقسيمة بين اللاعبين في منتصف ملعب 5 جويلية تحت قيادة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق، وحرص كارتيرون المدير الفني وأسامة نبية المدرب العام على متابعة التقسيمة التي أقيمت بين اللاعبين وتم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام بطل الجزائر.

وعقب العودة لفندق الإقامة خاض لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية بعدما خاض الفريق تدريبه على ملعب 5 جويلية استعدادا للقاء المولودية غدا.