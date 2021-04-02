شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشدد على الإجراءات الاحترازية قبل مواجهة المولودية الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أنه شدد في الاجتماع الفني لمباراة المولودية الجزائري والذي عقد اليوم على الإجراءات الاحترازية، وضرورة تعقيم عرف الملابس قبل المباراة.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض لاعبو الزمالك، مرانهم الرئيسي على ستاد 5 جويلية استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، وركز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، على الجانب البدني في بداية التدريب اليوم، وبعدها خاض الفريق تدريبات بالكرة، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بالكرة من لمسة واحدة.

كما خاض الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد حراس مرمى لزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، وشهد تدريب الحراس تركيزا شديدا من الثلاثي، وحرص أوليفيرا على تدريب الحراس الثلاث على سرعة رد الفعل، والتعامل مع الكرات العرضية، وعقد المدرب البرازيلي جلسة سريعة مع الحراس الثلاث ومنحهم بعض التعليمات خلال التدريب.

وأجرى جهاز الزمالك، تقسيمة بين اللاعبين في منتصف ملعب 5 جويلية تحت قيادة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق، وحرص كارتيرون المدير الفني وأسامة نبية المدرب العام على متابعة التقسيمة التي أقيمت بين اللاعبين وتم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام بطل الجزائر.

وعقب العودة لفندق الإقامة خاض لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية بعدما خاض الفريق تدريبه على ملعب 5 جويلية استعدادا للقاء المولودية غدا.