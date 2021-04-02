شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشدد على الإجراءات الاحترازية قبل مواجهة المولودية الجزائري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أنه شدد في الاجتماع الفني لمباراة المولودية الجزائري والذي عقد اليوم على الإجراءات الاحترازية، وضرورة تعقيم عرف الملابس قبل المباراة.
ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وخاض لاعبو الزمالك، مرانهم الرئيسي على ستاد 5 جويلية استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، وركز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، على الجانب البدني في بداية التدريب اليوم، وبعدها خاض الفريق تدريبات بالكرة، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بالكرة من لمسة واحدة.
وعقب العودة لفندق الإقامة خاض لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية بعدما خاض الفريق تدريبه على ملعب 5 جويلية استعدادا للقاء المولودية غدا.