شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعدادته في السودان لمباراة المريخ بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الأهلي، فقرات تدريبية وفنية متنوعة خلال المران الختامي، قبل المواجهة المرتقبة غدا السبت أمام فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأدى الأهلي مرانه الختامي على ملعب فرع الرياضة العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم، وقام الجهاز الفني بالتركيز على العديد من الجوانب الخططية والفنية؛ استعداداً لمباراة الغد أمام المريخ.



ويدخل الأهلي مباراة المريخ غدا ،وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، ،في مباراة الغد أمام المريخ، بينما يرتدي بطل السودان طاقما من اللون الأصفر بالكامل، وفقا لما اسفر عنه الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، والذي عقد اليوم في مقر اتحاد كرة القدم السوداني بالخرطوم.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المريخ، في مباراة الغد والوصول إلى النقطة العاشرة، وحسم الصعود إلى الدور التالي في البطولة، بعدما نجح في تحقيق فوز كبير على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.