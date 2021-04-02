7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 2 أبريل 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلي يرتدي الزي البديل أمام المريخ السوداني فى دوري الأبطال، و الزمالك يصل ملعب 5 جويلية لخوض مرانه الأول فى الجزائر استعداداً للمولودية.

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام المريخ السوداني فى دوري الأبطال

يرتدي الأهلي، زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، في مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها في الثالثة عصر غد السبت، على أن يرتدي بطل السودان طاقم من اللون الأحمر بالكامل، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد صباح اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم.

الزمالك يصل ملعب 5 جويلية لخوض مرانه الأول فى الجزائر استعداداً للمولودية

وصل فريق الزمالك، إلى ستاد 5 جويلية استعدادا لخوض تدريبه الأساسي استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يجتمع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي سيتم تطبيقها في تدريب اليوم.

اتحاد الكرة يشترط الحصول على لقاح كورونا قبل قيد اللاعبين الموسم المقبل

طالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى.

فيروس كورونا وراء اصطحاب بعثة الزمالك لطباخ خاص فى رحلة الجزائر

كشف مصدر داخل بعثة الزمالك المتواجدة حاليا فى الجزائر، إصرار مسئولى النادى على اصطحاب شيف خاص مع البعثة خلال الرحلة لتجهيز كل الوجبات لأفراد الجهاز الفنى واللاعبين للوقاية من فيروس كورونا بشكل كامل، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس، وتعقيم غرف اللاعبين بشكل مستمر طوال الوقت، وكذلك كل أدوات التدريب المستخدمة وتجنب الاختلاط بأى شخص سواء داخل الفندق أو خلال رحلة التوجه لملعب التدريب، وهو ما سيحدث أيضا أثناء خوض المباراة.

اتحاد الكرة: لا نية لتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 18 ابريل

أكد مسؤولو اتحاد الكرة ، أن مباراة قمة الدورى بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة فى منافسات الدورى المصرى، ستقام فى موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجارى، على ملعب استاد القاهرة.

بيراميدز يخوض مرانه الأول بكازبلانكا على ملعب "كهرما"

يخوض فريق بيراميدز مرانه الأول في الخامسة والنصف من مساء اليوم، بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المقاولون يعلن جاهزية عبد الله ياسين والحسينى لمباراة الاتحاد السكندرى

تأكدت جاهزية ثنائى المقاولون العرب عبد الله ياسين صانع ألعاب المقاولون، وخالد الحسيني مدافع الفريق للمشاركة مع المقاولون العرب فى مباراة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك عقب تعافيهما من الإصابة.