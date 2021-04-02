شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى قبل استئناف مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم عجلة بطولة الدورى المصرى ، لتدور من جديد ، بعد فترة توقف دامت 16 يوما، نظرا لارتباط المنتخب الوطنى بخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس الامم بالكاميرون 2022.

مباريات اليوم فى الدورى

وتقام اليوم مباراتين فى المسابقة المحلية ، حيث يلتقى سموحة مع مصر المقاصة فى الخامسة مساء، والإنتاج الحربى مع وادى دجلة فى التاسعة مساء، فى إطار الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز .

ترتيب الدورى المصرى

ويتصدر جدول ترتيب بطولة الدورى ، فريق الزمالك بعد أن خاض 14 مباراة، جمع خلالها 33 نقطة ، بعد أن فاز فى 10 مباريات ، تعادل فى 3 و خسر واحدة فقط ، وفى المركز الثانى فريق الاهلى ، بعد أن جمع 27 نقطة جمعها من 11 مباراة خاضها ، فاز فى 8 لقاءات ، و تعادل فى 3 ، و يحل فى المركز الثالث بيراميدز برصيد 25 نقطة ، يليه الاتحاد السكندرى بنفس عدد النقاط، وفى المراكز الاخيرة وادى دجلة ، و الاسماعيلى ، و الانتاج الحربى ، برصيد 12 ، 11،10 على الترتيب .

موقف الفرق الاربعة فى ترتيب الدورى

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر ثمانية مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ، فيما يقبع الإنتاج الحربى بالمركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 15 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في أربعة لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 22 نقطة بعد أن فاز فى 4 ، وتعادل فى 10 وخسر فى واحدة ، اما المقاصة فيأتى فى المركزالسادس برصيد 24 نقطة ، فاز فى 7 وتعادل فى 3 وخسر فى 5 مباريات .