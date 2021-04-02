شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت بعثة الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة بالجزائر، وألقى الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الخطبة وتحدث خلالها عن شهري شعبان ورمضان.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، جلسة مع لاعبي الفريق بعد نهاية التدريب الذي أقيم على ملعب 5 جويلية بالجزائر، وحرص رئيس البعثة على تحفيز اللاعبين والتأكيد على ثقة إدارة النادي في إمكانياتهم وقدراتهم الفنية والبدنية لتحقيق الفوز على المولودية، وطلب رئيس البعثة من اللاعبين بذل أقصى جهد وتقديم عرض يليق باسم نادي الزمالك.

من جانبه، أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن هناك ضغطا كبيرا على فريقه قبل مباراة مولودية الجزائر وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بملعب 5 جويلية:" الفريق حصد نقطتين في 4 مباريات وهذا أمر غير جيد على الإطلاق، وسجلنا هدفا واحدا في 4 مباريات والإحصائيات ليست في صالح الفريق".

وأوضح المدير الفني أن الزمالك ليس لديه شيء يخسره، وهناك حماس لدى الفريق لتحقيق الفوز، ونريد أن نحقق الانتصارات باستمرار في الفترة المقبلة، ولكن الزمالك يمر بموقف صعب في مباراة الغد خاصة وأن الفريق يتأخر عن بطل الجزائر بعدد النقاط، كما أن الكرة الجزائرية تطورت في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الفريق الجزائري لديه مدرب يمتلك خبرات، والمولودية يسير بصورة جيدة في البطولة الأفريقية، وأشار إلى أنه يتوقع مباراة صعبة ولكنه يأمل في تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح المدير الفني أن الجهاز الفني استغل فترة التوقف في العمل بجدية لتجهيز الفريق وتم التركيز على الجانب البدني، وقال كارتيرون :" بخلاف النتائج الجيدة نحن نحتاج للروح والقتال في الملعب".

وأضاف المدير الفني أن الفريق لم يتمكن من السفر مبكرا بسبب وجود اللاعبين الدوليين في منتخباتهم، وبالتالي اكتفى بخوض تدريب وحيد اليوم في الجزائر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيخوض اللقاء غدا من أجل تحقيق الفوز للتمسك بأمل المنافسة على التأهل لدور الثمانية لأن أي نتيجة أخرى تعني خروج الفريق من البطولة.