شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبى الزمالك بفندق الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية، فور وصولهم لفندق الإقامة بالجزائر، وخاض الفريق مرانه الرئيسي على ستاد 5 جويلية استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، على الإشراف على خضوع اللاعبين للتدريبات الاستشفائية فور العودة لفندق الإقامة.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلفتة طيبة بعدما وجد أحد عمال المهمات بالفريق يحمل حقيبة معدات التدريب بعد خوض الفريق لمرانه الوحيد بملعب 5 جويلية، وتوجه له المدير الفني وحمل الحقيبة معه.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد خاض تدريبه الوحيد اليوم على ملعب المباراة وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية لتطبيقها في لقاء الغد.