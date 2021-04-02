شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تجرى مسحة مباراة الرجاء بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرت بعثة فريق نادي بيراميدز المسحة الرسمية للكشف المبكر عن فيروس كورونا والخاصة بمباراة الفريق أمام الرجاء المغربي في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد على استاد محمد الخامس بكازبلانكا في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.



ابراهيم عادل



احمد فتحى



الجباس



عمر جابر

ويسعى بيراميدز لاقتناص ثلاث جديدة أخرى من الرجاء والابتعاد بالصدارة والوصول للنقطة التاسعة والاقتراب خطوة من التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.