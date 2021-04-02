شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والمريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير الأهلاوية مباراة الفريق الهامة أمام المريخ السوداني ببطولة أفريقيا خاصة أنها ستقام أمام خصم قوي وعلى ملعبه ويرغب المارد الأحمر في تحقيق الفوز فيها بحثاً عن تأشيرة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة.

في التقرير التالي ، نلقي الضوء على كل ما يتعلق بمباراة الأهلي والمريخ وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والمريخ السوداني؟

ج: يلتقي الأهلي مع المريخ في الثالثة من عصر غداً ، السبت، بتوقيت القاهرة في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وستقام المباراة بإستاد الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

س: ما هو ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباراة المريخ غداً؟

ج: يحتل سيمبا التنزاني المركز الاول صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط ويأتي بعده الأهلي في المركز الثانى برصيد سبع نقاط فيما يحتل فريق فيتا كلوب الكونغولى المركز الثالث برصيد اربع نقاط بينما يحتل المريخ المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

س: ماذا يحتاج الأهلي من مواجهة المريخ؟

ج: يحتاج الأهلي للفوز من أجل التأهل رسمياً لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.

س: ماذا ينتظر الأهلي في أخر جولات دور المجموعات؟

ج: الأهلي يستضيف سيمبا التنزاني يوم 9 أبريل الجاري في ختام دور المجموعات.

س: ما هي قائمة الأهلي في السودان؟

ج: القائمة تضم ، 24 لاعباً ، هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.