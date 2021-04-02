شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم المقاصة 10/6 بعد 19 مواجهة قبل صدام الجبل الأخضر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مصر المقاصة نظيره سموحة في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في أخر ظهور بالمسابقة فيما فاز سموحة على أسوان بخماسية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ترتيب مصر المقاصة وسموحة فى جدول الدوري

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 22 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 15 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

تاريخ مواجهات مصر المقاصة وسموحة

تحمل مواجهة اليوم الرقم 20 في تاريخ مواجهات الفريقين، لم تعرف لغة التعادل سوي ثلاثة مباريات، وتفوق سموحة نسبيا بتحقيقه 10 انتصارات مقابل 6 فقط للمقاصة، سجل سموحة 29 هدفا مقابل 24 للمقاصة.

صعدا معا موسم 2010/2011 لأول مرة وحتى الآن مستمران في مسيرتهما بالدوري، وفاز المقاصة في أول مواجهة بينهما في الأسبوع التاسع بإستاد الإسكندرية في "25 أكتوبر2010" بهدف دون رد سجله أيمن حفني قبل نهاية المباراة بـ8 دقائق وأدارها الحكم أسامة الحسيني، وفى الفيوم كرر الصعايدة فوزهم ولكن بهدفين دون رد للإيفواري أوسو كونان وأدارها الحكم محمد فاروق.

أول فوز لسموحة كان في الموسم الملغى 2011/2012 حيث فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف بالإسكندرية حيث سجل صامويل أفوام أول هدف لسموحة بعد صيام دام 200 دقيقة.

حقق سموحة 4 انتصارات متتالية منها فوزين موسم 2013/2014 دوري المجموعتين، وتبادلا الفوز بنتيجة (3/1) موسم 2012/2013 غير المكتمل.

كما تبادلا الفوز أيضا قبل الماضي، فاز المقاصة أولا بهدفين دون رد بالقاهرة، وفاز سموحة بهدف دون مقابل بالإسكندرية.

وبعدها فاز سموحة بالجبل الأخضر بهدفين مقابل هدف، تعادلا لأول مرة في الإسكندرية بهدف لكل منهما.

الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين يتقاسمها نانا بوكو للمقاصة، وهاني العجيزي لسموحة برصيد 3 أهداف.

مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى انتهت بالتعادل الايجابى1-1 بين الفريقين ، سجل هدف المقاصة ميدو جابر من ركلة جزاء وسجل هدف سموحة رجب نبيل بالجولة السادسة عشرة للمسابقة على ستاد الاسكندرية فى 3 فبراير 2020 .

مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى اللقاء الذى أقيم فى 16 أكتوبر 2020 على ستاد المقاولون العرب بالجولة 33 للمسابقة.

الظهور الاول لعظيمة فى الدوري وسامى يفتش عن المربع الذهبى

وتمثل مباراة الليلة الظهور الأول لمحمد عبد العظيم عظيمة مديراً فنياً لمصر المقاصة خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل لتدريب الاسماعيلى لنهاية الموسم الجارى ، ويطمح عظيمة في السير على خطى جلال مع الفريق الفيومى ومواصلة التقدم في سباق مراكز المسابقة بحثاً عن المربع الذهبى

بينما يتمسك أحمد سامى المدير الفني لسموحة بمواصلة انتفاضة الفريق السكندرى الذى دك حصون تماسيح النيل بخماسية في أخر ظهور بالمسابقة بحثاً عن المربع الذهبى للدوري.