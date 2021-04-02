محمود عبدالحكيم يكشف كواليس توقيعه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمود عبدالحكيم، لاعب المصري وبتروجيت السابق، أنه قام بالتوقيع للأهلي عندما كان لاعبا في صفوف الفريق البترولي قبل 14 عاما.

وقال عبدالحكيم، في ضيافة برنامج "ON SPOT" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "وصلني عرض من الأهلي في 2007 وكان يتبقى موسم في عقدي مع بتروجيت".

وأضاف: "وقّعت للأهلي لكن الصفقة لم تتم، حيث أنهيت مباراة الترسانة في الجولة الأخيرة للدوري، واصطحبني المسؤولين بعدها لشركة بتروجيت لتمديد عقدي مع الفريق".

وعن سبب عدم انتقاله للأهلي، أكد عبدالحكيم: "قمت بتمديد عقدي مع بتروجيت بعدما أقنعني المسؤولون بأنني لن أحصل على فرصتي في الأهلي".

وتابع: "مسؤولو بتروجيت قالوا إن لدي رصيد كبير مع النادي، وصراحةً فعلوا معي كل ما بوسعم للإبقاء على خدماتي".

وأوضح لاعب الإعلاميين البالغ من العمر 42 عاما: "لم أفكر في ضياع فرصة انضمامي إلى الأهلي ولم أشعر بذلك لأن الله كرمني بعدها".

وأتم عبدالحكيم قائلا: "زميلي حسين علي انتقل وقتها للأهلي لكنه لم يلعب، هذا نصيب ويعود إلى اللاعب نفسه، أعرف شخصيته فهو من نوعية اللاعبين الذين لا يتحلوا بالصبر، وهو ما أدى إلى عدم استمراه مع الفريق".