إلغاء المؤتمرات الصحفية لمباراة الرجاء وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقرر إلغاء المؤتمرين الصحفيين لمدربي فريقي الرجاء وبيراميدز والذي يجرى قبل المباريات الرسمية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب ظروف فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها السلطات المغربية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي بحضور المدير الفني لبيراميدز وقائد فريق الكرة غدا السبت، ونفس الأمر بالنسبة لفريق الرجاء المضيف، ولكن تقرر إلغاء المؤتمرات وإخطار بعثة بيراميدز في ظل الإجراءات الاحترازية.

وسيجرى الاجتماع الفني للمباراة غدا في الثانية عشرة ظهرا بأحد الفنادق في الدار البيضاء بحضور مسئولي المباراة ومندوبي ناديي بيراميدز والرجاء لترتيب الأمور الخاصة باللقاء وتحديد ملابس الفريقين.