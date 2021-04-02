الامارات | بالفيديو: النحل يعاود الهجوم على ملاعب كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: النحل يعاود الهجوم على ملاعب كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخلية نحل في ملعب مرسول بارك الخاص بنادي النصر السعودي خلال مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني، الثلاثاء الماضي، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأعادت الصورة إلى الأذهان مشهدان لا يغيبان عن الذاكرة من اقتحام النحل ملاعب كرة القدم، الأولى كانت عنيفة عندما هاجم سرب كبير أرض الملعب خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإكوادوري وتسبب بإيقافها بعد أن اضطر اللاعبين للاستلقاء على الأرض من أجل تفادي لسع النحل.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد نشرت فيديو قبل سنوات يظهر انبطاح جميع من تواجد على أرض الملعب واضعين أيديهم فوق رؤوسهم أثناء غزو النحل للملعب وعدد كبير منهم تضرر من اللسع واحتاج للمساعدة.

ويأتي المشهد الثاني من مباراة في كأس تنزانيا بعد أن هاجم سرب من النحل أيضاً اللاعبين والجماهير في المدرجات، ونشر موقع "توكو" الكيني، وقتها فيديو للحادثة، حيث توقفت المباراة وسط مشهد غير معتاد في ملاعب الكرة.

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