الامارات | لاعب ليفربول يكسر سلسلة جوائز محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليفربول يكسر سلسلة جوائز محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف المدافع الإنجليزي ناثانيال فيليبس جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر مارس الماضي من المصري محمد صلاح بعد أن حصل على أغلبية أصوات جمهور نادي ليفربول.

وكانت جائزة الشهر في ليفربول هي المفضلة إلى صلاح كونه حصل عليها في الأشهر الثلاثة الماضية قبل أن يكسر فيليبس السلسلة ويحصد جائزة مارس.

ونقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن فيليبس قوله: "لقد كانت مفاجأة جميلة بالنسبة لي، ومن الواضح أنها مجاملة كبيرة، أن الأشخاص الذين صوتوا اعتقدوا أنني أستحق ذلك. من الرائع حقا أن تشعر بهذا النوع من الحب، وأنا أقدر ذلك كثيرا".

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